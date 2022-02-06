交通補貼門檻疫下「還原」不續降 議員稱不解

昔臨時措施降門檻

未超預算增100萬人受惠

政府於交補落實一年後，在2020年元旦起推出政策，市民交通開支超出400元後，政府將補貼超出金額的三分之一，上限為400元，政府預料每年恆常開支約31億元，惟計劃實際補貼金額及受惠人數一直低於預期。政府因應疫情爆發，該年7月首推臨時措施，將開支門檻降至200元，並於去年因應專營巴士加價，4月起再將補貼上限增至500元。

本報比對及計算過去兩年實施的3個方案，包括恆常計劃及兩次臨時措施的數據（見表），發現恆常計劃下，平均每月總補貼額約1.27億元、年均總開支為15.24億，月均受惠人數143.5萬，與政府預料的31億及220萬人落差較大。至於降低門檻後的第一次臨時措施，年均開支約27.72億元，仍在預算內，月均受惠人數則增加逾100萬，至254.11萬；第二次臨時措施因上調補貼上限，年均開支逾40億元，超出預算，月均受惠人數則增至約314.56萬。3個方案人均每月補貼額介乎約88.5至106.5元。

若以計劃實際推行的數據推算，政府料有能力恆常將補貼開支門檻降至200元，補貼更多市民，不過交補今年起已回復到原來恆常計劃，政府亦拒絕恆常化或延長臨時措施。

運輸署：經濟漸恢復

2元乘車優惠將擴

運輸署回覆本報查詢時表示，留意到近月經濟逐漸恢復，失業率亦有所回落，加上本月27日起2元乘車優惠將擴展至涵蓋60至64歲人士，預計有助減低有關人士的交通開支。該署重申交補涉及公帑，計劃每年恆常開支逾30億元，還未計及臨時特別措施的開支，政府在考慮計劃的長遠安排時，須在審慎理財的前提下小心平衡各方面考量，確保公帑運用得宜，故考慮相關情况後不再延長臨時特別措施。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，曾多次向政府跟進降低交補門檻一事，惟當局至今只願推出臨時措施，現時數據及情况均顯示，降低開支門檻至200元後，補貼總金額仍在原預算的31億內，而且有更多人被納入補貼範圍，形容是「用少錢但多人受惠」的政策，直言不理解為何不恆常降低門檻，「咁嘅情况下政府都唔搞，好難同市民交代」。

指政策「用少錢但多人受惠」

陳恒鑌：已向陳茂波反映

他續稱，交補本身除補貼市民外，亦鼓勵市民選乘公共交通工具，與政府運輸政策理念一致，現時疫情轉趨嚴峻，理應想方法為市民減壓。陳稱已向財政司長陳茂波反映，冀本月公布的財政預算案中推出恆常降門檻措施。

明報記者 何瑞芬