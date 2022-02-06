美眾院通過新競爭法案 推「港網絡自由計劃」

外交部斥名競爭實遏制

外交部駐港特派員公署回應稱，有關法案以競爭之名，行遏制之實，塞入個別反華政客炮製的涉港負面內容，顛倒黑白、混淆視聽，充分暴露美政客打「香港牌」遏制中國發展的險惡用心，公署強烈譴責和堅決反對。

予港人臨時保護難民身分

年5000專才享特別移民資格

在近3000頁的法案中包括題為「香港人自由及選擇」章節，訂明將於法案頒布後即日起，向合資格香港居民提供為期18個月臨時保護狀態和難民身分；授權國土安全部長及國務卿在經安全諮詢後，每年向不多於5000名具優先技能的港人提供特別移民資格，並繼續在移民措施上將香港區分於中國大陸；國務卿將在法案頒布後一年內，公布港人申請優先簽證的甄別程序。

千萬美元在港推廣民主

法案又延長禁止向香港警方出口指定彈藥；向國務院民主、人權和勞工局（DRL）撥款1000萬美元（約7800萬港元）在香港推廣民主；致力保障香港互聯網自由，包括授權國務卿在DRL及開放技術基金會（Open Technology Fund）下，以3000萬美元（約2.34億港元）設立「香港互聯網自由計劃」，發展加強香港互聯網防護及網上存取的戰略，並為港人研發和推出互聯網自由和應對內地防火牆的工具。當局將就相關進展及情况提交機密報告。法案亦要求國務院向國會提交報告，析述北京利用香港規避美國法律制裁的情况。

眾議院通過法案後將與參議院的《美國創新與競爭法案》展開兩院協調，達成最終協議才能正式通過，交總統拜登簽署生效。