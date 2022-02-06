古思堯控企圖煽動 回歸後首例 控方提多年示威 官不信不危國安拒保釋

住所檢棺材白旗

有「結束一黨專政」等字眼

古暫毋須答辯，案件押後至4月1日再訊，以待警方進一步調查，古申請保釋被拒，保留8天保釋覆核權利。

被告古思堯（75歲）報稱兼職船隻維修員，被指於或約於2022年2月4日企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為，即引起對中央及或港府的憎恨、藐視或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在港依法制定的事項；引起對香港司法憎恨等；引起香港居民間的不滿或離叛；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

古：人權高於政權 我唔認罪

古思堯昨天無律師代表，法庭書記讀出控罪後，他表示「人權高於政權，人民大於國家，我唔認罪」，羅官稱現非答辯。控方引述案情指，警方在古的住所發現一個長1米、高30厘米的棺材及一面白旗，上面有煽動意圖的字眼，兩者分別寫有「民主人權高於冬奧」、「打倒共產黨」、「結束一黨專政」及「屠夫政權 遺臭萬年」等。

控方呈剪報列過往示威標語

控方續稱，警方檢獲提及古在前日由西區警署抬棺材到中聯辦抗議冬奧的採訪通知。控方並呈遞剪報新聞，提到古過往多年經常示威及說過的標語。控方申請押後案件讓警方調查及為檢取的兩部電話作科學鑑證，不排除有更多人被捕。

控方亦反對古保釋申請，羅官聽畢雙方陳辭後認為本案與國安法相關，他不相信古不會作出危害國家安全的行為，遂拒絕保釋。古散庭時說「香港有國安處，食屎都發達」。

資深大律師湯家驊表示，被控企圖煽動罪的案件甚少，回歸後近年才以煽動罪行檢控。翻查資料，近期多宗案件引用《刑事罪行條例》，以（串謀）發布煽動刊物罪，發表煽動文字抑或作出具煽動意圖的行為等罪起訴，本案「企圖或準備作出」具煽動意圖的行為控罪則屬首見。早前，言語治療師總工會「羊村案」涉串謀發布煽動刊物罪，7月開審；網台主持「傑斯」尹耀昇被控作出具意圖煽動行為等罪，本月再訊。

【案件編號：KCCC351/22】

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