【Emily】曾出席喪禮 收安心檢查通知 無罩林鄭亮檢測棒：保證無風險

政府文件話測抗原只可作參考

林哲玄建議戴番口罩做好榜樣

林太話，噚日（4日）早上接獲「安心出行」程式嘅風險通知，上個月29日去過殯儀館出席喪禮，有確診者曾到場，要求佢接受檢測。林太話已即時自行做快速檢測，形容測試快速準確，仲用保鮮袋袋住檢測棒向傳媒展示結果為陰性。據了解，林鄭係出席吸煙與健康委員會主席湯修齊爸爸嘅葬禮。

立法會醫療衛生界議員林哲玄認為特首唔戴口罩做法唔理想，加上病毒潛伏期未過，建議對方「做好啲榜樣，戴番口罩」。呼吸系統科專科醫生梁子超都話，抗原測試唔可以代替口罩。

梁子超話，唔評論林太唔戴口罩嘅做法，但強調唔可以依賴抗原快速測試，結果呈陰性亦唔代表一定無事，「檢測亦不能取代戴口罩」。佢重申，戴口罩除咗保障自己，仲要保障其他人。Emily睇番政府文件，有提到抗原快速測試嘅靈敏度較核酸測試低，只可作參考用途，而且自行採樣不當，更可能得出假陰性結果。