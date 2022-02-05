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2022年2月5日星期六
港聞二
議會內抗議 張超雄違特權法囚3周 主席台前喊「李慧琼越權」 官：干擾議會「文明倒退」
首度入獄 陳情認罪不認錯
赴中聯辦請願前 古思堯涉煽動被捕 雷玉蓮等4人帶署助查 雷：被問有否參與
指古多次違法 湯家驊：或成環境證供
35+下周二處理交付程序 被告喊新年快樂
鄒幸彤第15次保釋被拒 官命下次須書面申請
紅磡堵路 14歲女等4人非法集結罪成 官指懷星火聯絡卡 反映神秘有組織
圍理大案 侍應藏六角匙鎅刀他人會員卡囚7月
藏激光筆 教師管有武器罪成 官推論參與集會傷人
快艇起火燒剩支架
向職工會局交資料 記協申延回覆期限兩周
童樂居早悉「粗魯對待」兒童 高層認為可接受 不算虐兒
劉智鵬：學術有否紅線「偽命題」 稱不覺學術自由有變 「超速影你相咪啱」
倡中史高中必修 令學生愛國「仲有很遠路」
張耀升七成燒傷 法醫料為死因
尊子漫畫
【Emily】曾出席喪禮 收安心檢查通知 無罩林鄭亮檢測棒：保證無風險
【Emily】等熊貓送餐3小時 張國鈞質疑食安風險
【Emily】鄭家純向有線員工派$3888大利市
【Emily】全線停派膠遮袋 領展成第一
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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議會內抗議 張超雄違特權法囚3周 主席台前喊「李慧琼越權」 官：干擾議會「文明倒退」
首度入獄 陳情認罪不認錯
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