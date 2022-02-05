張耀升七成燒傷 法醫料為死因

衛生署法醫科主任顧問醫生潘偉明以專家證人身分到庭，他引述解剖報告稱，死者張耀升四肢、臉部、耳朵、軀幹等多處燒傷變紅、有水泡及脫皮，露出真皮層，個別肌肉纖維均勻化，相信是高溫下肌肉壞死；張氣道內腔有白沫，內壁變紅，有燒傷迹象，肺泡有水腫及血腫，亦脗合燒傷及缺氧迹象。

曾吸一氧化碳 濃度不致死

病理化驗結果顯示，張耀升血液內碳氧血紅蛋白達16%，是由一氧化碳與血色素結合造成，反映死者曾吸入一氧化碳。潘偉明指出，碳氧血紅蛋白含量達五至六成才有生命危險，相信死者吸入的一氧化碳濃度僅導致頭暈不適。

張耀升心冠的左前降支動脈出現粥樣硬化，有六成阻塞。潘偉明補充，一般75%血管阻塞才會致命，但在死者碳氧血紅蛋白含量高，血管帶氧能力下降時，本身血管阻塞有可能加速死亡。

個半小時沒心跳 料送院前亡

另外，聯合醫院急症室醫生黃嘉穎引述醫療報告稱，死者送院時脈搏及呼吸停頓，有嚴重代謝性酸中毒、高血鉀等，由大面積燒傷及肌肉壞死所致，引致循環及呼吸系統衰竭，搶救逾一個半小時內一直沒回復心跳，相信他在送院前死亡。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）