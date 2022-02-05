劉智鵬：學術有否紅線「偽命題」 稱不覺學術自由有變 「超速影你相咪啱」

明報記者 馮樂琳

劉智鵬身兼嶺南大學協理副校長，主理學術及對外關係，對於社會上有憂慮《港區國安法》損害本港學術自由，劉智鵬表示「無咁嘅感覺」。問到有不少學者會撰文議政，甚至直接批評政府，在國安法下是否需加倍小心，或擔心「有後果」，劉智鵬稱，有相關顧慮的人應先讀國安法，再請教法律專家，強調社會有法可依，若涉及抹黑，被抹黑者理應可採取法律行動，「點解政府就要好坦然面對、接受所有人嘅批評？」

稱有評論自由 底線是不犯法

籲發表文章有疑慮「先問律師」

至於學者要發表評論時，是否存在底線或紅線，劉智鵬說，「我唔覺得有咩紅線好討論」。他強調，應先看與生活相關的法例，包括憲法、《基本法》、國安法等，「唔好基本工夫唔做，就拎個偽命題討論」，他稱若學者對發表評論文章有疑慮，可先給律師「望吓」有否犯法。他強調，香港有評論自由，「香港過去多年不斷互相攻擊，若無咗先驚，即係香港變咗」。他補充，底線應是不犯法，「睇住紅燈仲行過去，對面警察抄你牌係天公地道」。

近年教科書就六四事件的內容有不少爭議，通識教科書刪走有關內容，高中中史教科書被指淡化，例如以「清場」代替「鎮壓」等。劉智鵬稱，是否在課堂討論六四事件，不存在事件是否敏感的問題，而是「唔知點講」，亦「好難教」。他說，若看待六四事件為政治事件，便不宜在歷史課討論，因課堂上教授的歷史，應是有一定數量的資料，「從歷史角度，（六四）未去到一個地步，有大家都放心、講得過去嘅內容，可以拎上課堂」。

六四「好難教」 納課程不理想

劉智鵬認為，討論香港史時，可提及香港如何回應六四事件，例如有百萬人上街等，「因為係事實」，但事件本身在北京發生，從香港獲得的資料仍然不足，無法提供好的教材給學生學習，強調納入課程是不理想，「千祈唔好咩都塞落課堂、塞畀老師」，他又將手提電話放上桌面，指着說，「（學生）自己去探索啦！」

（新丁議員系列）