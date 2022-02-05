童樂居早悉「粗魯對待」兒童 高層認為可接受 不算虐兒

再拘3職員 增4受害男嬰

西九龍總區重案組昨拘3名童樂居幼兒工作員，年齡24至45歲，暫控各一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，今在九龍城裁判法院提堂。據悉，新增4名受害者為男嬰，年齡1歲6個月至1歲11個月大，案發為去年11月底至12月中。

本報獲得的中期報告，揭示童樂居服務總監向委員會承認，知悉有粗魯對待兒童的事件發生，但認為未構成虐兒，並稱為兒童最佳利益和兒童沒有受傷的情况下，粗魯對待可以接受。一名助理院長亦承認知道粗魯對待兒童事件。另外，院長承認甚少到訪童樂居，亦從未翻查閉路電視。

委員會又翻查童樂居閉路共918小時電視片段，發現至少82次懷疑虐待。曾有1至2歲幼童睡醒後握嬰兒牀邊扶手嘗試站起，但被職員弄開小手，並被推倒牀墊。報告批評職員未有關心幼童被推時不適，甚至有幼童頭部撞牀墊和被推哭。

報告稱，一名兒童曾在遊戲時在織網隧道內逗留，阻擋其他兒童，被職員強行拖出。報告認為，兒童不受尊重，沒有機會展現自我，職員只求完成工作，只要兒童沒有受傷便可接受。另一個為兒童裝扮的活動中，職員亦只求完成工作，為兒童拍照再發給家長，沒有讓兒童投入樂趣或活動氣氛。

報告又稱，院舍須定期檢查和記錄兒童身上有沒有傷勢或瘀痕，但有數名因虐兒事件入院的兒童，身上傷勢沒有紀錄，社署發現後去信警告。

職員阻同事哄兒童入睡

稱不應浪費時間關注

有任職3個月的前員工向委員會表示，曾嘗試輕拍兒童助其入睡，但被同事阻止，稱不應浪費時間關注兒童，否則會令他們要求更多關注和依賴，亦有前同事會在餵食兒童時公開討論兒童的家庭背景。另一名前護士則稱，曾見過員工粗魯地拉住兒童手臂拖行，或戳兒童前額。有幼兒工作主任則承認，上級前來時，職員會互相提點收起「違禁品」，如與兒童分享的薯片等。

立法會議員鄧家彪要求立法會福利事務委員會召開特別會議跟進童樂居事件，要求政府及機構交代如何徹查、跟進和預防同類事件。