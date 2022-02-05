藏激光筆 教師管有武器罪成 官推論參與集會傷人

罪成後，辯方以即將開學為由為被告黃坤培（27歲）作保釋申請，王官最終批准他以4000元保釋外出，須遵守不得離港等條件。

准保釋 官稱很大可能判監

被告早前自辯，稱警方自2019年6月起多次在無預警下施放對人體有害的催淚煙，遂帶防毒面具等保護自己，王官在裁決中反駁稱被告聲稱自保卻不曾使用裝備是有違常理，况且傍身亦無必要每樣物品帶超過一件。

辯方：攀石需用激光筆

法官：僅證其中一用途

而且，被告一邊表現關注催淚煙影響，卻在庭上稱不知悉當日銅鑼灣日有示威，與其「擔心」並不一致，裁定其證供不可信。

王官又稱，辯方雖呈上被告參與攀石證書，獲辯方證人力證攀石需用激光筆，但只能證明激光筆其中一個用途。

王官接納本案警員證人的證供，指出被告被截停的附近有大型集會，有人高叫「黑警」等口號，被告當日持典型示威者的裝備現身，無可抗拒的推論就是他欲參與集會並用激光筆傷人。

學生校長讚被告教學熱誠

辯方呈上5封求情信，其中被告任教中學的校長稱，被告對有特殊學習需要學生有耐心，更令全級成績最差的一班不再怕數學。

其餘來自家人、朋友及學生的信則力證被告對工作有熱誠，真心疼愛學生，冀法庭輕判。

【案件編號：ESCC 1082/21】

（反修例風暴）