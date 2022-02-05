紅磡堵路 14歲女等4人非法集結罪成 官指懷星火聯絡卡 反映神秘有組織

女童戴頸圍手套 官：案發時不冷

4名被告依次為保安員張漢東（現年28歲）、音響技術員姚子浩（現年25歲）、現年16歲女童及學生唐健龍（現年21歲）同被控一項非法集結罪。辯方爭議沒證明顯示眾被告曾非法集結，陳官指出，案發時8月並不寒冷，16歲女童卻戴頸圍及手套，她攜帶生理鹽水和管有「政權暴力 政權無知」紙張；張漢東帶有厚墊的護甲；姚子浩雙腳佩戴護脛；唐健龍則穿著「戰術背心」的護甲。

於黃埔站被捕 官按衣著推論集結

陳官根據眾被告黑色衣著，以及各人戴上或攜有防毒面罩等物品、被捕的時間地點，推論在港鐵黃埔站內外被捕的4人參與非法集結，並非途人。陳官認為他們是遭警方追截逃至港鐵站一帶，陳官強調非法集結有流動性。

攜護甲雞蛋 官指「重裝備」裁藏武

陳官形容張漢東是「重裝備」，他準備熟雞蛋為糧食，攜有可保護整個上身的護甲，更帶備寫有星火同盟、民權觀察、韋智達律師行及大學電話號碼的卡片，並列明被捕須知，陳官形容這些「神秘溫馨提示卡」反映背後有組織性的群體。

陳官續指，張穿著厚硬的靴踢向軍裝警員，並管有7個煙霧餅、短刀、鐵鎚、彈叉和彈珠，可謂「全副武裝」，裁定他各一項襲警、管有炸藥及管有攻擊性武器罪成立。陳官亦不接納任職舞台音響公司職員供稱，姚子浩工作時需使用雷射筆，認為那是度身訂做、自圓其說的辯護，故裁定姚一項管有攻擊性武器罪成。

【案件編號：DCCC 1/20】

（反修例風暴）