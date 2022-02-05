35+下周二處理交付程序 被告喊新年快樂

昨日應訊的被告包括：吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、楊雪盈、岑子杰、馮達浚、黃碧雲、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉穎匡、陳志全、林卓廷、范國威、梁國雄、李予信、徐子見、劉澤鋒、鄒家成、王百羽、胡志偉和黃之鋒。其中楊雪盈、黃碧雲、陳志全、李予信獲准保釋。

聆訊期間，還押中的梁晃維一度站立，投訴有警員刻意站在一旁，「阻住我睇旁聽嘅屋企人」，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉隨即命令他坐下，該警員亦有坐下。休庭期間，有旁聽人士問胡志偉「夠唔夠衫著？」，他除下口罩高呼「夠呀」，亦有小朋友在旁聽席向岑子杰高呼「Jimmy哥哥唔好再肥呀！」

另外，其中一名被告鄒家成去年6月獲高等法院批出保釋，惟國安處上月稱他涉嫌發表有合理理由被視為危害國家安全的言論和作出有關行為並再次拘捕。他昨日申請第4次保釋，自行陳辭期間，有旁聽人士拍掌，羅官兩度提醒旁聽人士安靜及遵守法庭守則。羅官最後拒絕申請，鄒家成放棄8天保釋覆核。他步入囚室前，向旁聽人士揮手說道：「祝大家逍遙法外，身體健康！」

【案件編號：WKCC813/21】

（港區國安法）