赴中聯辦請願前 古思堯涉煽動被捕 雷玉蓮等4人帶署助查 雷：被問有否參與

警方表示，國安處昨在深水埗拘捕1名75歲男子，涉嫌違反港區國安法第22及23條「煽動顛覆國家政權」罪。據了解，被捕者為古思堯，正被扣留長沙灣警署調查。警方亦帶走兩男兩女到警署助查，年齡介乎59至76歲。行動仍在進行，不排除更多人被捕。據了解，4人分別是社民連成員雷玉蓮、中國工黨副主席陳勁松、民主黨前黨員馮競文及社運人物陳意明。

古擬藉冬奧抗議國安法遭濫用

古思堯前晚向傳媒發出題為「升棺發材賀冬奧」的採訪通知，稱本港國安法被濫用，不少市民被囚不能回家與家人過年，批評中央政府只顧辦冬奧不理香港冤案，粉飾太平，原訂昨早10時到中聯辦請願。他昨清晨被警方國安處登門拘捕，未能前往中聯辦。警方昨亦在中聯辦一帶部署大批警力，中聯辦門外有多輛警車戒備，大批警員在大樓附近巡邏。

雷玉蓮昨獲釋後向本報表示，國安處人員帶同搜查令，昨早約6時到住所搜查，檢走兩部電話。她隨後被帶返旺角警署協助調查，下午約1時完成錄口供後離開。其間警方強調並非拘捕她，只是找她協助調查。她說，助查期間，國安處人員大部分時間均問她有否參與是次請願，她稱古思堯曾邀請自己參與，但由於要上班而拒絕。她又認為新年不宜以棺材請願，而且作用不大，多次勸對方不要進行。她說，曾向警方表示，自己與古思堯是認識幾十年的朋友，由於古獨居，加上患有第4期直腸癌，自己上月曾經為他送飯，關心他的健康。她又稱，不認識其餘3名被帶署調查者。

社民連主席：拘捕屬散播白色恐怖

社民連主席陳寶瑩表示，透過新聞得知消息，對古思堯未請願就被當局拘捕感震驚。她稱事前不清楚相關請願，古思堯亦不是社民連成員，只是與組織友好，未有收到對方求助。她表示，以請願形式向中聯辦提出意見，符合《基本法》保障的權利，認為當局拘捕行動是散播白色恐怖。過去抗議示威中，使用道具只是表達意見的形式，看不到有任何違法，要求當局解釋清楚法律理據。

古思堯過往曾多次參與社運被捕（見表），包括前年在西九龍裁判法院，聲援黎智英等15名被控煽惑非法集結的被告，其間舉起塗上「白色恐怖」、「法西斯恐怖」的國旗，並在人群中倒掛展示。去年被判侮辱國旗罪罪成，囚4月。求情時他向裁判官要求判他入獄，「唔需要對我仁慈」，又表明若時機允許，他會違反國安法。

明報記者

（港區國安法）