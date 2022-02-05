首度入獄 陳情認罪不認錯

任議員12年 「爭公義榮幸無悔」

辯方為張超雄求情時稱，他沒有案底，當時沒有牽涉暴力或參與推撞衝突。張作為議員多年，不斷為弱勢發聲，且將屆65歲，其次女因病欠缺自理能力，張為與家人有更多時間相處而退下火線。

張超雄自行陳情時則稱，沒想過退下火線後會在法庭承認犯罪，控罪竟是藐視立法會。他說此條例本身是要保障議員的表達權，可是政府偏偏用這條法例控告議員，作出政治檢控。

稱條例本保障表達權 政府政治檢控

他稱立法會是推動社會進步的重要社會結構，故不會藐視立法會，反而政府才實施行政霸道。他又說，「權力使人腐化、絕對權力使人絕對腐化」，斥政權使用嚴刑峻法消滅反對聲音、將社會全面政治化、搞白色恐怖，是絕對不能解決問題。

他表示作為議員、社工，必定根據議事規則提出異議，並以和平方式表達。他與民主派同事一直相信說理可解決問題，惟當日並肩的同事多已在獄中；他反問，「究竟是誰不守規矩、不守法，甚至利用司法制度打壓異己，值得我們深思」。張聞判後一臉平靜，步入囚室前，旁聽者不斷高呼「撐住呀」，他揮手示意。