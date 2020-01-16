議會內抗議 張超雄違特權法囚3周 主席台前喊「李慧琼越權」 官：干擾議會「文明倒退」

【明報專訊】8名民主派時任議員及議員助理，涉於前年5月質疑內會主席李慧琼主持特別會議時越權，在會內起衝突，其中時任議員張超雄站在主席台前，反覆高喊「李慧琼越權」約44分鐘。8人被控違反《立法會（權力及特權）條例》下的「藐視罪」，張超雄昨在西九龍裁判法院認罪，即時被判囚3星期，為同案首名認罪及判囚議員。署理總裁判官羅德泉判刑時稱，雖然被告行為未有令會議即時中斷，但有多名議員投訴；又稱其行為干擾議會運作，是「文明倒退」。張超雄自行陳情時一度哽咽，稱條例原保障議員的表達權，卻遭政府以此控告民主派議員，認為是政治檢控（見另稿）。
署理總裁判官羅德泉判刑時稱，議會是議事地方，但要有合理的環境才可成事，否則目的大打折扣，甚至令議會變得毫無價值，被告張超雄（64歲）行為未至於令會議即時中斷，但造成的干擾並非「小小不方便」；被告身處會議廳，相比身處公眾席上觀看的人，其行為造成的干擾更大。羅官續稱，干擾議會運作帶來嚴重不良影響，判監絕對恰當，故以4個半星期為量刑起點，認罪扣減後判處3星期監禁。
根據案情，2019年10月至2020年4月立法會內會仍未選出主席，民建聯李慧琼於2020年5月8日主持特別會議，獲多名保安築成防線。時任立法會議員許智峯、朱凱廸嘗試阻止李前往主席台，陳志全周圍拉動議員的座位，並在防線前來回走動。朱凱廸則攀爬主席台後方的牆壁，試圖越過防線；尹兆堅亦不停撞向保安防線等。李警告無效後，宣布把他們逐離會議廳。
舉牌喊口號44分鐘
張超雄則手持一個寫有「李慧琼越權」的標語牌站在主席台前方，反覆高喊「李慧琼越權」約44分鐘。多名建制派議員表示其行為令他們分心，請李慧琼把張逐出。張超雄沒有停止行為，亦拒絕返回座位。庭上播放片段顯示，李慧琼向張超雄多次警告，其間更請保安斟水予張超雄休息。
同案7名被告分別為立法會前議員許智峯、尹兆堅、黃碧雲、胡志偉，朱凱廸、陳志全及議助郭永健；許已流亡海外。時任立法會議員助理兼工黨主席郭永健早前承認藐視罪、抗拒或妨礙立法會人員罪共兩罪，判囚14日。其餘5人則於3月25日提堂。
【案件編號：WKCC 3842/20】
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