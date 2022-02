【明報專訊】噚日大年初三赤口,流亡海外嘅前香港眾志主席羅冠聰同全國政協副主席、前特首梁振英(CY)又喺網上交鋒。羅冠聰去年11月出版英文著作Freedom: How we lose it and how we fight back,入圍今年「英國議會文學獎(Parliamentary Book Awards)」,成為「非議員撰寫最佳政治書籍」類別嘅4本候選作品之一。CY就喺facebook回應羅嘅作品入圍,形容「羅冠聰是城門水塘的馬騮仔,不是孫悟空」,又諷刺對方不僅可獲書商嘅文學獎,將來仲可以攞諾貝爾文學獎。