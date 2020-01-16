大灣區GBA時政一周：青年愛宅家 「沉浸式娛樂」愈細愈迷

沉浸式娛樂原指以逼真場景、令參與者「身在其中」的休閒活動。日本著名光影展覽TeamLab是其中一例，從紐約演到上海的沉浸式戲劇《Sleep No More》則讓觀眾參與到情節中。

近年在內地遍地開花的沉浸式娛樂場所，以「密室逃脫」和「劇本殺」為主。其中劇本殺原本是一類桌面遊戲，玩家扮演不同角色，依照劇本完成指定任務，由於早期多數是以「找出殺人犯」為目標的推理類劇本，所以叫劇本殺。不少劇本殺的實體店都和密室逃脫遊戲場地一樣，佈置具體場景，令玩家如親臨現場。

煲劇網絡遊戲仍屬最愛

對於沉浸式娛樂的興起，中國文化娛樂行業協會與中國青少年研究中心去年10至12月聯合展開「青少年沉浸式娛樂方式與權益保護調研」，在北京、上海、廣州、杭州、南京、鄭州、武漢、西安、成都、瀋陽10個城市訪問8816名年輕人，涵蓋初中生、高中生、大學生和在職青年，佔比分別為25%、22%、30.3%、22.7%﹔當中男性42.1%，女性57.9%。

調查發現，青少年最愛的娛樂仍是出街看電影、演唱會或在家看電視劇等「傳統活動」，達71%；其次是玩網絡遊戲、看短片、上社交平台等網絡娛樂。作為新興活動的劇本殺、密室逃脫等沉浸式娛樂，排名還在看書之後（圖2）。

調查也發現，近四分之三受訪者空餘時喜歡宅在家；至於娛樂場所，最多人選擇電影院或劇院、書店或圖書館和朋友家，提供沉浸式娛樂的場所排名在傳統娛樂之後（圖1）。不過，這不代表沉浸式娛樂不入年輕人法眼，43.44%青少年對傳統與新興兩種娛樂都感興趣，獨愛劇本殺等新興娛樂的也有12.77%（圖4）。

部分抗拒社交顧慮安全 難接受沉浸式娛樂

調查中，愈年輕的人對沉浸式娛樂愈感興趣（圖3）。這些特點說明，初中生、高中生等未成年人對新興娛樂有更強烈好奇心；在職青年更青睞傳統娛樂，或者反映踏足社會後他們更受到工作、家庭責任、時間掌握等影響。

調查結果亦呈現部分年輕人不接受沉浸式娛樂的原因，主要覺得線下遊戲社交不安全，其次是跟人面對面接觸會尷尬，這可能帶出另一問題：年輕人更適應虛擬社交，抗拒現實社交（表5）。

題材恐怖吸客 專家籲監管場所

雖然如此，沉浸式娛樂場所仍如雨後春筍，根據央視財經報道，2019年全國劇本殺實體店由2400家飈升至1.2萬家，2020年即使在疫情下，全國仍新增劇本殺企業逾3100家。調查的主要發起人、中國青少年研究中心少年兒童研究所長孫宏豔解釋，生理心理特點是未成年人愛上劇本殺等沉浸式遊戲的主因，他們從對家庭的依戀轉為對同齡群體的依戀，渴望線下社交，喜歡獵奇和刺激體驗；她也發現「恐怖」是青少年喜歡的主題之一，尤其是初中生。報道稱，一些無良經營者靠暴力恐怖，甚至低級趣味等「擦邊球」的宣傳和故事情節吸引玩家，引起家長不滿；也有玩家反映有劇本有宣揚欺騙、篡改歷史、抹黑英雄人物等問題。

1月13日，上海發布《上海市密室劇本殺內容管理暫行規定》，要求經營單位建立內容自審制度，管理劇本、場景、道具等內容，自審通過的劇本須交文旅部登記；不適宜未成年人參與的，要提示及禁止未成年人進入。孫宏豔說，與所有文化產品一樣，劇本殺等娛樂既要帶來良好文化體驗，又能傳遞正能量，引導青少年形成正確價值觀，才能帶動市場良性發展。