大灣區GBA時政一周：粵推「夜經濟」指標

據官方定義，夜間文旅消費集聚區是指以地域特色文化為核心，依託夜間景觀環境，實施一體化夜間場景設計，形成文旅商深度融合、業態產品多元、基礎設施配套完善、消費環境和管理營運機制優良、品牌和市場影響力大，以及文旅消費輻射帶動力強的產業群空間。

《指南》將從基本信息、業態佈局、公共服務、品牌知名度、政策環境等8個方面，對廣東夜間文旅消費集聚區建設提出一系列指引及要求。《評價指標》則針對上述8方面設一級指標，具體要求設為二級指標，並設定相應分數。要申請成為夜間文旅消費集聚區，條件包括符合意識形態導向、生產及食品安全責任、環境污染和生態破壞責任等指標相關要求。

去年，廣州市北京路、正佳廣場、佛山市佛山創意產業園、中山市中山假日廣場及潮州市潮州古城入選首批國家級夜間文旅消費集聚區。

RCEP首月 粵頒2.2萬原產地證書

由中、日、韓、澳、紐及東盟10國簽訂，今年元旦生效的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）實施已滿一個月，據海關總署廣東分署統計，截至上月25日，省內海關共簽發RCEP原產地證書2.2萬份，獲發證書的商品出口到成員國將獲關稅減免。

據廣州海關處公布，RCEP首月，廣州海關共簽發原產地證書648份，貨值約2.1億元（人民幣，下同）；企業向廣州海關申報進口RCEP所涵蓋貨物近7000萬元；經廣州海關認定的出口至RCEP國家貨物，貨值亦逾2000萬元。

貨物循空運進出口RCEP成員國亦明顯增加，今年1月，廣州白雲機場口岸與RCEP成員國之間的進出口貨物逾5000噸，涉及進出口貨運航班逾1800架次，按年分別增長115%及52%。

RCEP本月1日起對韓國生效。廣東省貿促會會長方利旭指出，中韓在電子、機械、汽車、紡織等領域有廣泛貿易合作，生效後將進一步深化包括中日韓在內的亞太產業供應鏈關係。

肇慶巴士停在線支付

肇慶市公共汽車有限公司宣布，自本月1日起停止以微信、支付寶及具閃付功能銀聯卡等在線方式收取車費，共涉38條路線。

據公司解釋，由於巴士路線部分區域有信號盲點或不穩定情况，經常導致在線支付交易失敗，但又不能自動補扣車費，令乘客不滿，司機與乘客亦易生誤會。

南沙黃埔簽戰略合作協議

廣州市黃埔區與南沙區上月底簽署戰略合作框架協議，在包括建立廣州國際科技金融中心、大灣區高水平人才集聚區等九大領域展開深度合作，推動雙區協同發展。

協議提出，在產業領域，要充分發揮黃埔區產業鏈優勢和南沙區政策優勢，推動中新廣州知識城、廣州科學城、南沙科學城等重大平台聯動發展；聚焦人工智能、智能網聯（ICV）新能源汽車、新一代資訊技術、半導體與集成電路、生物醫藥與健康、新能源、海洋經濟等重點領域深化合作。在人才領域，兩區共同建設大灣區高水平「人才高地」，協同引進國際頂尖人才團隊，深化兩區港澳青年創新創業基地合作。

廣州粵港澳大灣區研究院秘書長李明波表示，黃埔、南沙協同合作，將為廣州加快構建現代化產業體系起到關鍵支撐作用。