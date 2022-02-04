社科院副院長或任港澳辦副主任 劉兆佳：助駕馭香港

《星島日報》引述消息透露，王靈桂春節前夕已獲任命新職，預料春節後正式走馬上任。港澳辦目前有6名副主任，包括分管日常工作的張曉明、兼任副主任的香港中聯辦主任駱惠寧和澳門中聯辦主任傅自應，以及宋哲、黃柳權和鄧中華。

王靈桂主研國際議題 包括港澳

王靈桂於1967年11月出生，山東人，1988年畢業於北京外國語大學。根據中國社會科學院介紹，他於1993年8月加入中國共產黨，1988年8月參加工作，是博士研究生、研究員。王於2010年12月調入中國社會科學院，任當代中國研究所副所長，2014年9月任亞太與全球戰略研究院黨委書記、副院長，2018年9月任信息情報研究院黨委書記、副院長，2019年3月任信息情報研究院黨委書記、院長。信息情報研究院的主要職責是收集、編輯和報送經濟社會綜合研究，以及國內外重要思想理論觀點、重要戰略要情和動向、重大事件與熱點問題。

王於2021年2月擔任中國社會科學院副院長。

根據「『一帶一路』國際智庫合作委員會」網頁介紹，王靈桂是專家成員，主要研究方向是一帶一路、全球戰略、反恐研究、伊斯蘭教研究、中東問題研究、港澳問題研究等多個領域。

劉兆佳表示，他和王靈桂曾見面，但並非深交。他認為，香港已經被美國、西方國家及一些國際組織當作國際政治議題，不斷炒作，並用來對付中國，有熟悉國際政治的學者加入港澳辦，有助中央駕馭香港複雜多變的形勢，維護國家安全。