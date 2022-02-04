賭檔兩男墮天井亡 警派「紅壁虎」游繩蒐證

數名警方高空工作隊員昨午乘警車抵達觀塘駿業街60號駿運工業大廈，並從車內取出大批游繩工具，包括頭盔、繩索及爬梯等，乘電梯登上天台。

工作隊員檢查現場情况後，鎖定意外發生的水渠位置，並從天台游繩至兩名死者墮下的天井位置蒐證。

高空工作隊員 天台游下

現場可見，天井昏暗狹窄，牆身有水管，底下位置留有血迹。警員在天井檢走懷疑為其中一名死者的鞋後離去，重案組探員亦到場翻看閉路電視片段及上樓搜查。涉案賭檔所在的10樓單位，鐵閘昨有鐵鏈鎖上，門口閉路電視鏡頭被人拆去。

案發前日傍晚6時許，東九龍總區重案組在上址破門搜查一個疑「死灰復燃」的非法賭檔。據了解，有關釣魚機賭場由黑幫新義安操控，兩名墮樓男子均有案底，其中58歲蔡男疑為賭檔負責人，46歲黃男懷疑違反法庭監管令，正被通緝。警方行動中亦拘捕5名26至62歲賭客，包括一名內地男子及4名本地女子，涉嫌在賭博場所內賭博，並檢獲兩部釣魚機、6部遊戲機及約2.7萬元賭款。