被指收「不合資格會員」 記協今向職工會局交資料

羅致光接受《有線電視》新聞台訪問，他表示《職工會條例》有列明什麼是符合條例的活動，特別有些描述涉及政治活動，有些是容許的，有些就超越了法例所容許的，「始終我們收到的信息很多都是從媒體上得到，有時在資料確認方面都要透過有關團體提供給我們」。

羅致光：不會一刀切執法

羅致光強調不會一刀切執法，「因為有很多政治問題，可能涉及一些僱員權益，所以視乎事件性質去看，不是可以一刀切地說做政治活動就不符《職工會條例》」。

記協主席陳朗昇昨回應查詢表示，留意到羅致光的說法，又說當局去信記協時表示收到一些投訴，但沒交代投訴內容，「只是大概知道可能有些關於會員資格的問題，但記協就這個問題已多次交代」。此外，政府要求記協提交會議紀錄或記協對一些問題的看法，陳朗昇表示亦會如實交代，沒什麼要隱瞞。

稱不清楚較難準備資料

陳朗昇：沒什麽要隱瞞

職工會登記局上月去信記協，提到有投訴指稱記協收「不合資格會員」，遂對記協展開調查，要求記協交代財政情况及以往舉行部分活動詳情，並解釋記協的facebook專頁部分帖文內容，例如為何出帖文反對修訂《逃犯條例》、該帖文與工會有何關係等。