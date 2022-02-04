「大膽車」反肚 全車人被捕 無人認司機 一男倒臥三人逃

昨凌晨4時許，一輛私家車沿秀茂坪道落斜往觀塘方向行駛，至順安道交界失控掃毁路邊鐵欄，繼而反彈路中，四輪朝天，全車嚴重損毁。途經駕車者見發生意外、一名男子倒地昏迷，遂將車橫欄路中，免傷者被車輛撞到，並報警求助。警方及救援人員到場，發現私家車內空無一人，救護員將路中傷者送院救治。

有人從車廂拉出男傷者

17歲男涉酒駕匿殘廁

據駕車者目擊，肇事私家車上當時有三男一女，意外後有人將受傷男子拉出車外，一名男子爬入車內撿拾物品後，與兩男女跑離現場。曾爬入車內的男子往秀茂坪方向逃走，被駕車者尾隨發現逃入公園內殘廁匿藏。警員接報在廁內尋獲該名涉案17歲男子，他並無受傷，被帶返現場調查，接受酒精呼氣測試結果超標。

男女稱受驚逃離 巴士站被拘

至清晨6時許，警方接報在順天邨一巴士站發現另外兩名逃離男女，分別16歲及17歲，兩人報稱受驚過度而離開現場，分別頭及面部受傷，清醒送往聯合醫院治理。

受傷昏迷男子姓朱，31歲，送往伊利沙伯醫院經救治後情况嚴重。

警方封鎖現場調查，由於事後無人承認為涉事私家車司機，車上三男一女涉嫌無牌駕駛、駕駛未獲發牌照車輛及駕駛時沒有第三者保險被捕。其中17歲少年未能通過酒精呼氣測試，亦涉嫌酒後駕駛。