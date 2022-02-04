23條研擴「政治團體」定義 鄧炳強：需具域外效力

鄧炳強早前接受商台專訪，專訪昨在商台網站刊出。對於行政長官林鄭月娥早前表示，23條本地立法要「立得好」，鄧認為，林太的意思是23條能夠有效處理過去曾經發生，以至將來可能發生的危害國家安全情况。

23條涵蓋的7類罪行，其中兩項包括「外國的政治性組織或團體在香港進行政治活動」，以及「香港的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。鄧炳強稱，現時《社團條例》有定義何謂政治團體，包括政黨、宣稱政黨，或有組織的功能主要在於選舉的宣傳或預備選舉，鄧稱會檢視是否需要擴闊「政治性團體」的定義。他說，「我們看到2019年起，很多從事危害國家安全的組織，未必只在剛才的定義當中，因此我們正在檢視，是否要將政治團體定義擴闊」。鄧又表示，會參考內地及外國相關法例、香港實際情况，以及2019年「黑暴」情况整體考慮。

上半年諮詢 不考慮白紙草案

鄧炳強表示，必須研究23條本地立法是否需要具有「域外效力」，對境外危害中國國家安全行為行使刑事管轄權。「域外權力是一定要考慮的其中一個重點，因為《香港國安法》有域外效力，因此我們草擬23條時會考慮這點」。另外，鄧炳強表示，會就立法在今年上半年諮詢公眾，暫未定諮詢期長短，但強調會「廣納民意、公開透明」，諮詢後交由法律草擬專員正式草擬。鄧稱，今次沒打算以「白紙草案」（沒有既定立場，以擬稿形式諮詢）諮詢，避免很多人提出其他建議，效率不足。