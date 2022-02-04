自評行為「相當愛國」 不放棄英加居權

選舉論壇上曾稱考慮放棄居權

36歲的黃俊碩，父親是資深會計師黃龍德，選舉期間曾被對手狙擊憑裙帶關係上位。他強調，父親在選舉中沒有角色，但承認由父親擁有會計師行，他離開四大會計師行後不用像其他同業般創業，可提早10年服務業界，他34歲時便擔任華人會計師公會會長，是該會歷來最年輕會長。

黃俊碩在加拿大出生，父母持英國國籍，自幼便擁有英加居留權。他受訪時解釋選舉論壇時沒料到對手會問及國籍問題，考慮後覺得沒必要放棄。黃俊碩稱法例容許部分功能界別議員持外國國籍，又認為愛國與否視乎行為，過去經常前往內地推進兩地業界交流。

黃俊碩於2014年底加入民建聯，緣於與前民建聯主席譚耀宗是同一屋苑的鄰居，二人相識已久，適逢民建聯積極吸納專業人士，認為理念相近便決定入黨。他形容過去只是普通黨員，當選後沒計劃肩負更多黨務，希望專注服務業界。

倡下屆政府助出獄青年融入社會

特首選舉在即，黃俊碩期望下屆政府能聆聽社會，修補撕裂，特別提到要關注參與反修例運動的年輕人，協助出獄青年融入社會。前特首梁振英曾表示，沒道理要求學校和社會接納青少年釋囚，關鍵在於有否悔改。黃俊碩反問，「重返校園都有保留？如果是適齡學童怎樣，他如何建議？如果不上學怎麼辦，輟學㗎喎。」他說願協助聘請因運動被判囚的年輕人。

（新丁議員系列）