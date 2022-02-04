自評行為「相當愛國」 不放棄英加居權

【明報專訊】會計界立法會議員黃俊碩持有英國、加拿大兩國居留權，在選舉論壇上曾表明考慮放棄，惟受訪時稱不會放棄，他認為愛國與否非取決國籍，相信自己行為「相當愛國」。他又希望社會別以有色眼鏡看待因反修例運動入獄的青年，亦願意聘請他們，「始終他們是一班青年，是香港的未來」。
選舉論壇上曾稱考慮放棄居權
36歲的黃俊碩，父親是資深會計師黃龍德，選舉期間曾被對手狙擊憑裙帶關係上位。他強調，父親在選舉中沒有角色，但承認由父親擁有會計師行，他離開四大會計師行後不用像其他同業般創業，可提早10年服務業界，他34歲時便擔任華人會計師公會會長，是該會歷來最年輕會長。
黃俊碩在加拿大出生，父母持英國國籍，自幼便擁有英加居留權。他受訪時解釋選舉論壇時沒料到對手會問及國籍問題，考慮後覺得沒必要放棄。黃俊碩稱法例容許部分功能界別議員持外國國籍，又認為愛國與否視乎行為，過去經常前往內地推進兩地業界交流。
黃俊碩於2014年底加入民建聯，緣於與前民建聯主席譚耀宗是同一屋苑的鄰居，二人相識已久，適逢民建聯積極吸納專業人士，認為理念相近便決定入黨。他形容過去只是普通黨員，當選後沒計劃肩負更多黨務，希望專注服務業界。
倡下屆政府助出獄青年融入社會
特首選舉在即，黃俊碩期望下屆政府能聆聽社會，修補撕裂，特別提到要關注參與反修例運動的年輕人，協助出獄青年融入社會。前特首梁振英曾表示，沒道理要求學校和社會接納青少年釋囚，關鍵在於有否悔改。黃俊碩反問，「重返校園都有保留？如果是適齡學童怎樣，他如何建議？如果不上學怎麼辦，輟學㗎喎。」他說願協助聘請因運動被判囚的年輕人。