會計界議員回應3頁紙交代「難言合理」 黃俊碩倡閉門披露國安開支細節

明報記者 鄭啟智

黃俊碩認為，國安開支涉機密資料，可以只限議員閱覽開支細項，並在閉門會議上討論。他舉例稱，去年開支80億元，或基於前期硬件開支較高，亦需較多人手追查過去的案件，如當局披露資料，議員能衡量日後可否削減開支。

稱倘公眾十分關注 游說黨友向政府爭取

被問若只披露編制等數字，是否已影響國安？黃俊碩未正面回應，稱要再了解。他表示民建聯未有討論，倘公眾十分關注國安開支透明，會游說黨友齊向政府爭取。

立法會去年10月通過將原屬會計師公會的多項權力轉移至財務匯報局，包括對執業單位及所有會計師的查察、調查及紀律處分權力；發出會計執業證書；為會計師事務所、執業法團及核數師註冊。黃俊碩稱支持政府建議，認為公會過去集多權於一身，同時作為會員組織和執法機構是「綁手綁腳」，分權是國際趨勢。

會計師會發執照等權力讓渡財匯局 黃：支持

政府去年6月提出改革，立會同年10月通過修例，時任會計師公會會長鄭中正曾言事出突然。黃俊碩不認同推行過急，稱改革醞釀多年，相信沒有政治考慮，即使監管權屬重要法定權力，公會仍保有原本七至八成職能。

黃俊碩表示，業界擔心財匯局權力過大，亦未必了解實際執業困難，他會爭取執法和裁決由不同人負責，確保程序獨立，以及容許更多業內人參與程序。他表示未來會保持與財匯局和公會恆常溝通，承諾反映業界聲音。

會計師公會正副會長目前由理事互選產生，公會2018年通過由全體會員「一人一票」選會長議案，去年完成選舉辦法諮詢，暫未落實方案。黃俊碩對此沒特別立場，認為應交由會員和公會決定，又表示諮詢反應不算熱烈，相信業界目前最關心財匯局擴權問題。

（新丁議員系列）