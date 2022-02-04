斥港鐵獎勵計劃錯焦點 工會：清潔工憂「考試」差被炒

前職工盟主席、清潔服務業職工會會長黃迺元昨早聯同近月轉任港鐵外判清潔工的本地藝術家程展緯，身披垃圾袋、手持「疫情下工友冒險 津貼要先評分錯焦點」揮春在港鐵大圍站默站抗議，要求港鐵關注工友工資過低問題，二人其後再到港鐵九龍灣總部請願，有港鐵職員在場接收請願信。

黃迺元形容，現時清潔工普遍時薪達約50元以上，但港鐵外判清潔工仍停留約37.5元水平，近日推出的獎勵計劃亦沒認清焦點，以工作表現發放獎勵只會增加工友工作壓力，金額亦不足以彌補工資和市價差距。工會建議港鐵長遠應向工人加薪，短期則應考慮向工友發放3000元「辛勞津貼」。

港鐵稱評站非評人 鼓勵清潔工努力

黃提到，港鐵推出獎勵計劃前未諮詢清潔工，以往港鐵未為清潔工做工作表現評核，不少工友形容新計劃實際上為「考試」，擔心如表現不夠好會成為日後解僱理由。黃又認為車站若不整潔，乘客亦有份造成，由港鐵和乘客「評分」等同把所有責任推給工友，建議港鐵如欲改善環境衛生，應改善清潔工工作環境以減少人手流失，多做公眾教育，提醒乘客妥善棄置口罩、丟垃圾前先處理液體等。

港鐵回覆查詢表示，車站清潔獎勵計劃是就各車站清潔程度評分，然後安排給予清潔工人早前公布的獎金，不會評核個別清潔人員表現；計劃希望可鼓勵清潔人員繼續努力，在疫下進一步提升鐵路網絡的衛生水平，現正與有關承辦商討論計劃細節，預計本月內實施。