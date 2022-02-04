「三周期重建」密度先增後減 陳劍青質疑需逾70年

韋稱，有專業學會希望市建局透過油旺舊區更新，達至降低城市密度的願景，但他以3個周期更新論解釋，稱若要完成收購油旺區研究範圍內所有老殘樓宇，需要約1.1萬億元，但市建局現時只有500億資產，面對「缺錢、缺地」兩難，市建局在現時第一更新周期，會採用「正方案」，一方面透過維修將現有舊樓預計50年的壽命延長至70年，另一方面重建時增加樓面面積，為市建局創造資源。

韋志成：第三周期倘有錢有地 可採「負方案」

他續指，至第二周期，即延長壽命的舊樓亦需重建時，則採用「零方案」，維持樓面面積，並逐步降低市區的准許建築樓面；至第三周期，原來在第一周期重建的樓宇亦變舊需重建，若屆時社會「有錢、有地」，則可採用「負方案」，降低市區樓宇的樓面和人口密度，達到「2030+」規劃願景。

本土研究社成員陳劍青質疑，有關倡議待完成時或需逾70年，早已超過2030年，又稱1990年代初發表的「都會計劃」已表明九龍地積比不應超過12倍，並應減低密度和將發展轉移至新填海區，但市建局過去在旺角朗豪坊和波鞋街項目都用「正方案」，擔心倡議最終成為空頭支票，因屆時沒誘因調低密度。