【Emily】初選案官司料最少花百萬 余慧明過年擺檔幫補訟費

自製愛貓布袋 擬開網店

「夠薑媒體」大年初一至初六喺旺角朗豪坊對面MPM商場舉辦「隱世市集」，Winnie係第一次擺市集，仲拎住平板電腦好認真咁同客人講解自己啲袋。佢話今次整咗20個日系束繩布袋，並印咗100個有佢愛貓琪琪個樣嘅白色Tote bag同埋明信片，而噚日市集人流旺過前日，有部分布袋已經賣晒。

至於點解突然會去賣袋呢？Winnie話，雖然上年獲保釋，但始終有案件在身，就算想學車，都擔心一年之後考唔到路試，而佢一直被醫管局停職，醫管局合約9月到期，佢現時就整吓布袋消磨時間，仲構思遲啲開網店，推出唔同產品。佢新年最大願望唔係生意興隆，而係大家平安健康，「好多香港人，無論身陷囹圄定喺外國，都未必可以好似以前咁團聚」，所以佢話尤其珍惜團年時間，亦會爭取同朋友見面。