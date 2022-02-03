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2022年2月3日星期四
港聞二
港大聘任 「人權觀察」研究員簽證被拒 美法律學者 專注LGBTQ青少年權利
中國制裁人權觀察 執行長曾被拒來港
倫敦塔橋現「釋放《蘋果》7人」投影
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繼父蹈海救女溺斃 遺孀：兩米浪捲女兒
港第5年車公誕得「中」籤 劉業強「解籤」：由有經驗者任特首
海鮮雞鴨生意淡靜 火鍋食材檔排長龍
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稱不影響愛國情懷 方便子女升學 不擬棄居英權
多區現「民間煙花匯演」 男子涉藏爆竹荃灣被捕
水警食堂違約做街客生意 用不同店名網上掛單 承辦商收警告信
警掃工廈賭檔 兩男疑爬窗逃墮斃
司機涉藏毒跳海逃 不熟水性由警救起
38歲婦猝死 年初一曾偕友飲酒
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【明報專訊】（請看附圖）
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