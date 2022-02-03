司機涉藏毒跳海逃 不熟水性由警救起

警方新界南交通部特遣隊人員昨日凌晨零時許在屯門公路近油柑頭巡邏，其間透過自動車牌識別系統偵測到一輛私家車行車證過期。警員遂指示私家車停車，私家車司機未按指示停下，沿屯門公路往屯門方向加速逃去，警員上車追截。雙方追逐約7公里，其間私家車多次違反交通規則，並撞到一輛行駛中巴士。

警追車7公里 拘司機乘客

私家車為躲警車追截，駛入青山公路深井段往深井方向逃走，疑慌不擇路，駛入深慈街位置後發現無路可逃。司機及乘客棄車逃走，前者沿附近石灘跳入海中，欲循水道逃走，惟因不熟水性求救，被趕至現場的警員救起，乘客亦被制服。

警方在涉事私家車檢獲小量冰毒，男司機亦未能通過初步藥物測試，遂以涉嫌危險駕駛、在藥物影響下駕駛、停牌期間駕駛、沒有第三者保險下駕駛、駕駛時沒有有效行車證、藏毒及擅自取去交通工具等7宗罪，拘捕該名27歲俞姓男司機，他獲救後清醒被送往仁濟醫院檢查。45歲葉姓男乘客涉嫌藏毒及擅自取去交通工具被拘捕，案件交由荃灣警區刑事調查隊第三隊跟進。