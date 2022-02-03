水警食堂違約做街客生意 用不同店名網上掛單 承辦商收警告信

明報記者

本報上月中從facebook群組得悉，外賣平台foodpanda有一間名為「雅翠小廚」的餐廳，報稱地址「Marine Harbour Division Police Station, 40 Tai Hong Street, Sai Wan Ho（西灣河太康街40號水警港口分區警署）」，有網民在該帖文質疑水警飯堂可否供應外賣，亦有人分享買外賣過程，稱下單後會有女子在水警總部正門閘口送餐。

職員水警總部閘外送餐

記者從foodpanda和戶戶送（Deliveroo）兩個外賣平台均找到報稱位於太康街40號的「雅翠小廚」，並透過foodpanda以自取方式訂購3個晚餐飯盒，按指定時間抵達太康街水警港口分區總部外等候，初時未見職員送餐，記者遂透過閘門對講機查詢，約5分鐘後，一名持外賣的女子從水警港口分區總部大樓下來並步出閘外送餐。

記者取餐後查詢該餐廳會否有自己的外賣電話，對方稱不記得號碼，叫記者再循外賣平台下單。

政府產業署回覆本報查詢稱，太康街42號水警港口分區總部西灣河西翼碼頭1樓部分地方的政府食堂，屬警務處部門專用樓宇內物業，由警務處負責管理及監管租客的日常營運，現由「深英快餐店」名義經營，租期由去年9月1日起生效，為期3年。

租約限政府僱員獲授權者光顧

產業署稱於2020年因應警務處要求為該處招租並批出租約，該處所訪客和顧客僅限於水警港口分區總部工作的政府僱員，以及獲警務處長授權的其他人士。

警方回應稱留意到有關情况，已向相關食堂承辦商發出警告信，亦已通知所有警署食堂承辦商，提醒他們須遵守合約條款。

事後foodpanda搜尋無果

記者在產業署和警方回覆後，再在外賣平台搜尋「雅翠小廚」，在foodpanda已找不到該餐廳，在Deliveroo則指已關閉，同時保留基本資料。