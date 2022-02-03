倘業界保留 林新強：不排除反對23條草案 初選案未有審期 認為不理想

23條有「白紙草案」最理想 未明言應否諮詢公眾

鄧炳強去年表明不會以「白紙草案」（沒有既定立場，以擬稿形式諮詢）就23條諮詢，林新強認為原則上以「白紙草案」諮詢最理想，但應由政府審時度勢後再決定。他未有明確回應應否做公眾諮詢，稱如果政府諮詢不同團體，它們也是「公眾」。林表示，除了諮詢大律師公會、律師會等團體，也會主動接觸業內民主派，反映他們的意見，表明如果法律界對23條草案有保留，不排除提出修正案或反對草案。

23條如何保障人權備受關注，林新強認為條文要保障《基本法》和《香港人權法案條例》下的自由，至於保障言論自由的《約翰內斯堡原則》，他稱絕對有參考作用，但《原則》不可綑綁其他國家或地區跟從。記者追問草案應否確保不會以言入罪，林新強反問：「什麼叫不『以言入罪』？你是否亂講什麼都得？這個世界不是這樣，你可否誹謗別人？」

應否確保不以言入罪 反問「是否亂講都得」

就多項爭議，包括新聞工作能否豁免、公眾利益可否作為抗辯理由、煽動罪等法例應否一併修改至符合國際人權標準，林新強僅稱不揣測，着記者待當局公布草擬條文後再訪問他，否則現在只是空談，沒有意思。林新強又強調《港區國安法》凌駕本地法律，23條在任何方面都不能與之衝突。

《港區國安法》實施逾年，中港兩地官員曾承諾國安法不會「以言入罪」，本報去年統計，至少26人的被捕原因涉言論或文字。林新強認為要尊重判決，例如法庭已裁定「光時」口號違反國安法，不能因為裁決與政治立場相反就反對。前《蘋果日報》高層被控串謀勾結外國勢力，亦有多家傳媒相繼停運，對於國安法有否影響新聞自由，林新強反問：「如果它覺得自己沒危害國家安全，可以據理力爭，可以去法庭打過，為何要選擇結束、自己選擇放棄？」翻查資料，政府去年6月指《蘋果》涉違國安法，凍結相關3間公司資產，《蘋果》其後決定停運。

「35+初選案」47人被控串謀顛覆國家政權，提堂至今近一年未有審期，部分被告一直還押。林新強稱情况不理想，但希望社會忍耐，尊重法庭獨立程序，又認為不是「未審先囚」，因案中亦有被告獲准保釋。他指國安法實施僅一年多，需要時間觀察，重申對本港司法制度充滿信心。

有建制派提出增加負責建議法官任命的司法人員推薦委員會的代表性，林新強認為建議暫未有足夠理據，不應因社會紛爭而改變行之有效的制度。近年建制派和民主派支持者均有批評法官裁決，他認為是不尊重法治，損害司法制度，雙方都不應批評法官，「你輸打贏要，當然不應該」。

明報記者 鄭啟智

（新丁議員系列）