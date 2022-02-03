海鮮雞鴨生意淡靜 火鍋食材檔排長龍

伙計再缺席開年飯 海味老店嘆可惜

開業逾50年、位於西營盤的海味舖裕隆號，老闆吳偉鴻昨早按傳統先拜神，中午與家人吃開年飯，菜式有寓意「發財好市」的髮菜蠔豉、「紅皮赤壯」的乳豬等。對於今年仍未能與員工聚首吃開年飯，吳形容心情不好及感可惜，因一年只得大年初二可以有機會一起吃飯。他指店內生意亦受疫情影響，市民辦年貨明顯「手緊」，來貨價亦上升約一至兩成，生意大跌三至四成。他說，政府派消費券能刺激生意，但過後生意淡靜，希望政府可續派。

同受疫情影響的有海鮮檔和雞鴨檔。九龍城街市海鮮檔老闆何先生稱昨日生意一般，估計是因今年較少人拜年，亦有人早在年廿九買餸壓年；他透露，昨日生意比去年減至少三成，其中海蝦更滯銷，或要帶回家自用。周華記雞鴨老闆周先生稱，雞鴨屬過節食物，通常在大年初二和年三十較多人光顧，昨日較年廿九（周一）少兩成生意；他又指每逢過節農場都會加價，運費亦會加，所以雞鴨零售價也加一兩成。

另一邊廂，火鍋食品和菜檔生意較佳。菜販明記稱過年人流比平日多，生意較平時多約三成，昨日大半天已做了萬多元生意，不少街坊買生菜和芹菜等好意頭食物，寓意「生生猛猛和勤力」。售賣火鍋食材的陳記昨亦大排長龍，職員指禁晚市堂食開始，較多人留家吃飯，加上天冷，火鍋成為熱門選項，過年前後生意都暢旺。過往留家吃開年飯的街坊陳先生今年亦不例外，選擇和家人在大年初二吃火鍋歡聚，他說昨日在街市買了1000元食材。