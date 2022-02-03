港第5年車公誕得「中」籤 劉業強「解籤」：由有經驗者任特首

劉業強昨日為香港求得籤文為「人扳高處求真果 我向低邊拾芥薑 媚奧不如去媚灶 莫教涉獵逞英豪」，他認為籤文稱現時疫情肆虐，本港要繼續努力，不要一步登天，需努力逐步走出困境，又說抗疫措施大家都做得很好，只要繼續就會成功，切勿操之過急。

特首選舉將於3月舉行，被問及籤文對特首選舉的參選人是否有任何啟示，劉業強回應稱，籤文可解作是累積經驗，用行之有效的方法，不對的事就要改。至於籤文是否寓意參選人不要太高調，他稱暫不方便評論候選人有何考慮，但如按籤文解則要由有經驗、腳踏實地的人擔任。

第二次求得38號籤

當年董建華無對手下連任

解籤師傅陳天恩表示，籤文意思是下屆特首要由有經驗的人擔任，寄語林太「不要再逞英豪」，他點名前特首董建華最有經驗，但年紀老邁，故最終須待中央政府再找出人選。陳續稱，若市民遵守防疫措施，疫情將會很快散退，但亦預計香港來年經濟「不太好」。早於2002年農曆新年，時任民政事務總署署理署長呂孝端亦曾為香港求得第38號籤，當年同樣有特首選舉，最終董建華在無對手下連任。

近2.6萬人進廟 相若去年

受疫情影響，車公廟連續兩年進廟人數不多於可容納人數上限的一半，昨早近8時，廟外已有近百信眾冒雨排隊，下午亦要輪候近1小時才能入廟。詹氏夫婦帶同香燭祈福，他們於年初一曾前來，但因太多人而未能進廟，「估唔到疫情下咁多人」；有每年入廟祈福的信眾稱，疫情前曾排隊3小時才能入廟，但認為今年人流仍較往年少。華人廟宇委員會昨午5時在facebook專頁稱，因廟內人數太多，一度呼籲市民請勿前往，建議於其他日子到場；廟委會其後公布截至昨午5時半有25,948人次進廟，按年跌2%。

另外，沙田鄉事委員會首副主席李志麒昨為沙田求得第4號中籤，籤文「福無私與皆天賜 禍不空生自有招 一片婆心能積善 自然福長福潛消」；李形容是好籤，稱沙田是福地，要把握運程，大家有商有量，什麼事情都可化解。