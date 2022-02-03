繼父蹈海救女溺斃 遺孀：兩米浪捲女兒

首遊東龍島 女「行出少少」出事

事發前日下午1時許，警方接報22歲女子朱琪在東龍島石刻拍照時，疑被浪捲走墮海，其繼父下水救女不果遇溺。途人見二人在海面掙扎，於是報警。

水警及消防約10分鐘後到場，在東龍島白崖對開50米海面發現二人，惟當時海浪太大，水警輪無法靠近，遂派出小艇將繼父救起，他被救起時昏迷，送上消防輪接受心外壓。另有漁民划小艇將女子救起，當時她清醒。二人被送到西灣河水警基地，再轉送東區醫院，71歲繼父王光耀經搶救後不治，女子則四肢擦傷，昨日已出院。

死者一家三口居於順天邨，遺孀王太昨日憶述意外經過。她指丈夫生前曾當的士司機，退休多年，自己則在酒樓任職散工。三人前日第一次到東龍島郊遊，大家行至東龍島石刻，因女兒見景色「好靚」，故「行出少少影相」，但突然間一個兩米高大浪湧至捲走女兒，丈夫見狀第一時間跳下海欲救女兒。

岸邊無助呼叫 他人欲救無從

王太形容當時海面十分大浪，二人在海中愈漂愈遠，自己在岸邊不知所措，情急下大叫救命。此時有其他人經過，見二人在海上漂浮，但因海面情况欲救無從，只能代為報警。父女二人其後被救起送院。王太稱事發後十分傷心，未能入睡。