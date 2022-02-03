「月光族」製記帳App 口述一秒入數

數碼港初創思賦科技首席執行官李肇文原任銀行程式編寫員，自言是「月光族」的他曾試用坊間多款記帳App和銀行理財App，甚至用Excel試算表入數，均未能助他養成記帳習慣，並發現「忘記帳、懶記帳」問題並非他獨有，在年輕人之間很普遍。他解釋，一般人每次消費後未必會立即記起要輸入帳目，即使記得，也會因為記帳App設定複雜而不想用，雖然銀行App可自動記錄交易，但用家不知支出用途，也不能追蹤現金交易。

「使凸」邊緣會提醒 7日掌消費模式

李決定自行製作記帳App，最終研發6個月完成「水哥」智能理財程式。他說，為求方便和個人化，「水哥」會「寄生」在facebook Messenger程式，只要在朋友列上搜尋「水哥」便可使用，營造與朋友聊天的感覺；用家可以廣東話向「水哥」口述「午餐100蚊」、「消夜50蚊」，系統會自動記帳並歸類，做到「一秒入數」。若用家久未記帳，「水哥」會主動提醒。

李續稱，由於「水哥」收集的消費數據很精確，只要收集到約7天數據，程式便可掌握用家消費習慣，一旦面臨「使凸」風險，便會主動提醒用家，比起其他模型需要收集2至3年數據才有能力作出準確預測，較為優勝。

共同研發程式的數碼港初創思賦科技產品主管王煒彤表示，「水哥」回應用家時亦懂配合語境，可依據上次的「對話」回應，隨程式更新，未來「水哥」回應亦將更人性化。她指程式以便捷為先，用家只要語音發問「今個月我用咗幾多錢」，「水哥」便會顯示「必須」及「娛樂」兩項帳目，再可觀看詳細圖表，方便用家隨時調整預算和消費。

王稱，程式去年9月試運，至今年1月有約200用戶，並預計今年首季內將落戶WhatsApp，目前月費為38元，設14天試用優惠。李肇文笑稱，自己使用「水哥」後，由「月光族」變成儲得6位數資金，成立初創公司；亦有朋友試用「水哥」，每月儲蓄增加兩成。