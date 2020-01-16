港大聘任 「人權觀察」研究員簽證被拒 美法律學者 專注LGBTQ青少年權利

入境處：按法律政策處理申請

本報昨日向入境處查詢Thoreson簽證結果，處方稱不評論個別個案，會按照相關法律和政策處理每宗申請個案。至於港大，在截稿前未回覆。

法律學院任教 稱科目無關港政治

Thoreson昨向法新社稱，港大以終身合約制（tenure track）聘請他為助理教授，等待簽證期間他遙距教授港大課程。他難言簽證被拒是否與他和「人權觀察」的連繫有關，但稱自己工作主要關於LGBTQ青少年權利，不認為其學術研究對中國特別批判或政治敏感，而他現時教授的科目亦與本港政治無關。

翻查港大法律學院本學年開辦科目，Thoreson任教法學碩士（人權）課程兩個必修科目，其中「Human Rights: History, Theory and Politics」（人權：歷史、理論和政治），簡介稱以傳統人權框架為基礎，思考以人權作為當今變革工具的效用及前景；另一科目「National Protection of Human Rights」（國家人權保障）着重亞洲國家如何保護人權。兩科均以網上教學。

鍾劍華：損學術自由 料審查更密

議員孫東：拒學者簽證常見

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華稱，本港能成為國際城市，在於有較包容的言論及政治氣氛，然而海外學者簽證被拒令本港學術自由氣氛受影響，亦降低本地大學競爭力，或再難以吸引外國學者來港工作，有意赴港讀書的學生亦可能減少。鍾又說，近年本港敢言學者與大學續約時遇到困難，他認為大學會政治審查，相信當局亦然，且審查變得更頻密，並轉向較不矚目的人。

選委界立法會議員、城大學者孫東稱，大學已向相關學者提供教職，認為今次事件與學術自由無關。至於入境處拒發簽證，他說「很多學者去外國開會，幾個月（申請）簽證都不給批，這也是國際的慣例」，稱學者對簽證被拒「習以為常」。孫說各地入境部門有其行事準則，不能因拒發簽證予學者就指摘相關部門影響學術交流。

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