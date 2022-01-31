【Emily】駕駛保時捷近40年 葉劉揸「波子」載容海恩去「威」

話平日事忙 係weekend driver

葉太同Emily講，佢揸波子接近40年；係咪鍾意嗰種刺激感？葉太就話「我揸得好慢，經常被的哥爬頭」。相中架波子，葉太話係2013年買嘅，但由於事務繁忙好少揸，自言係「weekend driver」，所以架車睇落好新。

Eunice話噚日葉太喺中環接佢，載咗佢入北區，同科技人傾科技、安心出行等，之後車番佢出中環。作為乘客有咩感想？Eunice讚葉太手車好定，但由於車廂貼地，佢坐完都有啲腳痺。

陳克勤包裝檢測套裝 「為社區除邋遢」

新年前夕唔少議員仍有公務。噚日年廿八，民建聯立法會議員陳克勤話幫屋企洗邋遢之外，聯同樂群義工婦女組及大埔鄉事會青年隊「為社區除邋遢」，幫大埔民政事務處包裝新冠病毒快速測試套裝，佢話要掃除社區病毒傳播鏈。

另外，經民聯梁美芬就話去咗北大嶼山醫院香港感染控制中心觀察，提出政府應要物色更多地方興建二線隔離治療病牀設施。

立法會議員林素蔚噚日則去到將軍澳富康花園，派口罩及揮春，佢祝大家「身體健康，心想事成，萬事如意」。