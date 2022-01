iCreator : AI不可能完全取代人

人工智能劇本輔助系統乃該公司和文首提及的資訊科技公司合作開發,使用了後者的人工智能閱讀技術,但系統的知識產權則屬於該公司。該公司開發這套系統,曾經獲得「創新及科技基金」資助,去年底又獲得香港青年創業家總商會和東聯社會服務基金合辦的「粵港澳大灣區青年創業計劃」的數十萬元資助。該系統未來的市場,亦主要是全球大約1.2億以粵語為母語的人口。但蔡君恒強調,人工智能只能輔助人類創作劇本,不太可能代替人類,自行撰寫出完整的劇本。因為人工智能技術的運作有兩個前提,第一是要有大量的數據來訓練它,第二是要給予它非常清晰的目標。但成功的劇本是看票房、口碑、獲獎,還是娛樂性?這根本就無法定義,自然無法提供清晰的目標。

况且,外國和內地都有機構試驗過讓人工智能來創作劇本,但即使只是幾分鐘的劇情,便已經邏輯不通,古怪至無法理解。其中Netflix就曾經與編劇家Keaton Patti合作,用了超過40萬小時的恐怖片來訓練一套人工智能軟件,然後讓它創作出一段4分22秒的恐怖短片,再製作成動畫,於去年10月7日在YouTube頻道「Netflix Is A Joke」上發表。

Netflix試用AI 劇情無厘頭

但這齣稱為《Mr. Puzzles wants you to be less alive》的英語短片,很多情節和對白都讓人摸不着頭腦,而且愈往後就愈無厘頭。總之就是將恐怖元素東拼西湊,出來的效果四不像。人類完全感受不到那是恐怖片,只是覺得劇情毫無邏輯。

這已不是Netflix第一次嘗試使用人工智能來創作劇本。在「Netflix Is A Joke」YouTube頻道上,有一個短片系列稱為「Netflix By Bots」,就是完全由人工智能創作的。第一齣在2020年12月初發表,至今有5齣短片,每齣長3至5分鐘,性質除了恐怖之外,還有節日、愛情等,但全部都是無厘頭的。

蔡君恒認為,人工智能很難完全取代人類編劇,只能發揮輔助作用,這就好像人類用電腦寫作時,軟件提示可能的相關字詞。