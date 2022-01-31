海關去年檢逾4億支私煙 近20年新高

海關昨總結去年工作，全年共有4008宗私煙案，較前年上升27%，3553人被捕，按年升42%，檢獲逾4.27億支懷疑私煙，應課稅值約8.15億元，檢獲量多於過去20年任何一年，並超越過去4年多檢獲量總和。

去年疫情持續，本港未能與內地通關，兩地走私活動頻繁。海關表示去年共偵破233宗輸入或輸出未列艙單貨物而違反《進出口條例》的案件，按年增33%，檢獲物品總值23.45億元，按年漲1.9倍。偵破案件中，約94%來自中港走私，以貨值計，食物檢獲量最多，達5.63億元，佔總數25.3%。

去年海關檢獲毒品3800公斤，按年升9%，毒品總值24.76億元，按年增加18%，較2018年更上升達4.5倍；案件數目則有906宗，按年跌18%，拘捕217人。至於偵破的侵犯知識產權案，共有715宗，拘404人，按年分別升21%及36%，檢獲315萬件侵權物品，包括電器及電子產品等，按年升1.7倍，物品總值約1.66億元，按年升51%。