伊院5G手術室4K直播施刀 醫生遙距監督

首家公院設立 助醫生預備上場增效率

伊院目前設兩間5G手術室，以先導計劃形式試運，為首間將5G及4K超高清直播技術應用於神經外科微創手術的公立醫院，至1月已完成7名病人的神經外科手術。

九龍中醫院聯網資訊科技統籌、伊院神經外科顧問醫生麥凱鈞表示，該院神經外科常處理經鼻竇的內窺鏡手術，亦有做近年新引進、經眼眶內視鏡顱底微創手術，後者毋須揭開頭顱骨清除眶後腫瘤，惟要求眼科、耳鼻喉科、神經外科合作，在眼腔、鼻腔等放置內視鏡頭。

各專科醫生需輪流做手術，一做兩三小時，以往到交接時才以電話通知，但「等醫生換衫、洗手、埋枱最快都要10分鐘」，麥形容團隊以前只能乾等，不停來回電話亦騷擾手術室環境，有了直播後醫生可隨時得悉手術進度預備上場，大大縮短手術的行政時間。

麥續說，微創手術通常需有經驗或受特別訓練的醫生，但資深或顧問醫生往往只得一兩個，洗了手入手術室便難參與其他手術，直播可讓資深醫生遙距監督並指導其他手術，遇突發狀况即可與負責團隊直接通話。

直播顯示廣角鏡、內窺鏡、手術導航系統及顯微鏡4個畫面，4K解像度讓鏡頭放大20倍畫面亦不失真，麥形容看直播甚至比在現場肉眼看更清楚，5G令畫面實時誤差少於1秒，亦有助醫生準確掌握血管及神經線位置。麥冀將來更多醫院推動5G網絡，5G手術室可「橫向」發展，促進跨院、跨專科合作，遙距共同指導複雜手術，提升手術質素及安全。