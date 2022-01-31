建築署應用機械人 割柱燒焊助省工期

北區健康中心項目節省55工作日

建築署引入機械人成效顯著，署方總結去年工作時表示，在北區百和路社區健康中心暨社會福利設施項目使用機械切割樁柱，除切口齊整、準確度提升外，每支樁柱切割及打磨只需46分鐘，較傳統人手節省50分鐘，以該項目340支樁柱計算，僅該步驟已可節省約12個工作天；該項目的樁頭燒焊亦使用等離子切割，避開傳統燒焊有煤屎的問題，每支樁頭比人手燒焊可節省3小時，只需1小時便完成，工程時間大減約43個工作天。

古洞北一個特建福利服務綜合大樓項目中，建築署透過工程合約使用自動物料運輸機械人，可負載80公斤物品，適應10度的斜度，時速達5公里，最大行走距離40公里；啟德發展區的稅務中心項目亦有應用機械人，協助高空標記及鑽孔工作。

工人戴監察手帶 「低幾米」知跌倒

除機械人運用，建築署在瑪麗醫院第一期重建計劃使用地盤安全智能系統，工人佩戴智能手帶，配合藍牙接收器，控制中心可實時監察工人位置；加上智能安全帶和智能鎖具，建築署副署長謝昌和稱，控制中心可實時檢查安全帶有否扣好，避免意外，「如果工人位置突然低了幾米，便知道是跌倒，可以第一時間施救」。

航拍及攝錄技術已非常成熟，建築署已為荃灣三棟屋等4座歷史建築作文物信息模擬檔案記錄，由於不少中式歷史建築均是瓦頂，相關人員無法親身「登頂」檢查，借助航拍和智能系統，建築署可辨析損壞部分並盡早維修，亦可預先記錄文物細節，方便復修還原。署方亦將正式使用洗水箱機械人，取代人手在密閉的水箱工作，現正與水務署商討規範標準，預料今年可正式在保養合約中使用。

料今年引進機械人洗密閉水箱

建築署長何永賢表示，使用機械人和新科技受工地客觀條件限制，例如運輸機械人的應用，需要工地本身有使用「建築信息模擬」（BIM）系統，才可讓機械人準確運行；洗水箱機械人是噴灑式，與人手擦拭標準不同，亦需時與水務署重新制訂標準。但她表示使用機械人是大勢所趨，可提升工地安全和施工質素，未來亦有意在不同項目增加機械科技的使用。