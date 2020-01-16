大灣區GBA專題：疫下銷售點化整為零免聚集 無阻「捧桔」習慣 虛實花市人潮湧 灣區年味濃

明報記者 陳子凌

網售6300萬盆 涉16億元

早在去年12月底，廣東省農業農村廳率先啟動2022迎春網絡年貨節暨雲上花市，要求全省各地農業農村部門透過網上營銷展開雲上花市系列活動。據統計顯示，截至1月16日，廣州、佛山、惠州、東莞、江門、肇慶等9市年宵花產量約1.14億盆，通過雲上花市售出約6307.39萬盆，銷售額約15.94億元（人民幣，下同）。

其中，廣州市年花銷量近600萬盆，雲上花市銷售額近2億元；佛山年花市場截至1月19日的預計銷售額達到6.5億元，銷量預計1800萬盆。此外，惠州市年花銷量350萬盆，銷售額1.5億元；肇慶市年花銷量180萬盆，銷售額8460萬元；東莞市年花總銷售額預計也有2.3億元。

而配合省要求，江門、佛山已宣布不集中舉辦迎春花市；在廣州，老三區（越秀、荔灣、海珠）傳統花市也不舉行，市民要看花，除了去花卉市場或零散於各區的臨時年花售賣點，就是拿出手機，上網買花。不過對老一輩而言，「上網買唔習慣，都係親自捧回家討個吉利」，在天河區一臨時售賣點正看年桔的市民道。

大型花市停兩年 花商觀望

大型花市連續兩年缺席，花商普遍對市場存觀望態度，採取較謹慎的銷售策略。位於廣州的嶺南花卉市場，有花商因去年5月廣州疫情的顧慮，採取寧少賺不虧本的觀望態度，今年再停辦大型花市，銷情信心更受影響，年花價格約只按年增約30%，剛好抵消來貨成本上漲幅度。

「有說今年留在廣州過年的人更多，會比去年多人買年花，但誰也說不準」，有花商表示。據了解，應對疫情給市場帶來的不確定，過去一年多嶺南花卉市場的在線銷售平台「易批花」，入駐商家已從300戶增逾倍至600多戶，年均銷售額也從每月900萬元增至1300多萬元。

至於就近街坊的臨時年花售賣點，買花的人還是絡繹不絕，在售賣點擺檔的花商稱，政府要求開檔要48小時核酸證明，會有城管人員檢查，不過比起去年春節政府遲遲沒通知花市安排，今年花商很早已被知會沒有大型花市，但會各區設售賣點，令他們進貨等安排會靈活些。

網辦年貨方便 未礙人流湧店

網上謀出路是花商應對疫情的辦法，也是廣州各區滿足市民過年需要的手段，各區雲上花市都以熱銷品種、優惠及便利等賣點吸引市民上網買花，例如花都區的雲上花市可透過微信小程序「一鍵掃碼逛花市，一鍵掃碼購年花」，並提供線下購花賞花指引圖，推介區內鮮花售賣點和鮮花種植基地地址；番禺區利用直播帶貨促銷年花年桔，一鍵買花，送到府上。

除了年花年桔，揮春利市乾果等等裝飾及應節食物也是新年必備，雖說網購方便，但在南泰批發市場，買餐廚用品、食材調料等年貨的市民不絕；一德路一片大紅燈籠高高掛，大大小小店舖門外都是燈籠對聯利市封彩燈及與虎年相關裝飾，就連報刊亭都變成年貨店，買完揮春的市民走多兩步去附近海味店，又繼續年貨買買買。

「聽說香港新年什麼都不讓開，還是廣州年味濃啊」，一個買着燈籠的廣州市民道。