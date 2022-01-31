調查：疫下逾半青少年感壓力 六成稱遇精神問題拒求助

機構稱「見社工求助」被污名化

啟勵扶青會去年9月至10月於網上用問卷訪問1352名青少年，介乎14至24歲，約九成人是大學和中學生，其餘為在職、待業或失業青年。

調查發現51%受訪者（約690人）認為自己有壓力，3%（45人）自評目前「壓力極大」（見表）。當中有壓力者表示，過去一年不在最佳狀態、沒原因地疲憊，以及對自己生氣或失望。整體亦有60%受訪青年（約811人）表示面對精神健康問題時，不會主動尋求協助。

調查又反映，在學受訪青年壓力來自學校或學業、缺乏時間和升學及未來發展或失業；在職青年壓力則來自工作、缺乏時間和社會問題。啟勵扶青會行政總監蕭加欣估計，年輕人感受到來自社會的壓力，在新冠疫情下特別明顯，令年輕人覺得未來發展和學業或受影響。

為及早介入青少年精神健康問題、轉介至適合輔導機構，啟勵扶青會去年3月試推「呼蜂喚語」服務，由社工或受訓員工處理來自兩所學校的34宗求助個案，新年後將擴大至服務全港所有學校；亦招募約30名中學生擔任「朋輩支援大使」，以聆聽和陪伴求助的同儕。有需要求助的14至24歲青少年，可發WhatsApp或Signal信息至熱線5647 6688。