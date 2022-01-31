嶺大18%教員離職 校方：正常流動 比率連升3年 第二位城大9.3％

嶺大回覆查詢稱，大學聘任的教職員來自世界各地，每年均有正常人才流動，如退休、約滿離任或轉任大學其他職位等，大學亦會招聘合適人才替補空缺，不會影響教與學活動。

葉蔭聰：研究出版壓力大

高離職率各校普遍

根據教資會早前公布數據（見表），上學年教員離職率最高的資助大學是嶺大，比率較上一年度增加1.2個百分點至18%，該校自2014/15學年起連續7年離職率屬八大最高。上學年離職率僅次嶺大的是城大，為9.3%；教大則是7.1%，排第三。

嶺大文化研究系前客座助理教授葉蔭聰說，嶺大人事制度與其他大學相若，但該校名氣較遜，教員或「人望高處向上流」，轉到他校任教。葉曾在嶺大任教近20年，他認為現任校長鄭國漢較重視教資會及研資局訂下的指標，令教員研究出版工作壓力變大。他說自己在嶺大轉為終身合約制（tenure track）後，教學負擔變小但「一日到黑要跑數、出版」，令他與學生關係變疏遠。

不過他表示離職率高屬本地大學普遍問題，一來教員難以獲得終身教席，二來本港大學自我定位為「國際大學」，令校方對教員的研究出版採取更嚴格標準，盼令大學變得更「卓越」，但此定位可能與大學本身排名不符，相關制度遂令大學教員「坐不定」。

劉智鵬：離職率高低難言好壞

嶺大協理副校長、選委界立法會議員劉智鵬說，他非負責嶺大人事事務，不了解教員離職原因，但稱高等教育界職位向全球開放、流動性高，難言離職率高低孰好孰壞。他說大學可按教員專長安排課堂，舉例稱「走了一個教明清史的（教員），我們便請一個教隋唐史回來，來年便轉教隋唐史」，不覺得教學人員流動對大學有影響。

劉說，全球博士供過於求，而本港大學教員薪酬較高，且本港有較好國際環境，很多來自英語國家的學者新人選擇在本港「落腳」，有「海歸」內地學者亦盼來港發展。他稱該校招聘助理教授時收到的申請大部分來自海外，以他所知八大在招聘教員亦無問題。

科大稱離職人數較去年少

除了嶺大，本報亦向其餘7間資助大學查詢教員離職情况。中大稱，全職教員離職主要原因包括退休、轉職或私人理由等，上學年教員數目及流動率與過往相若，對一般教學活動沒有顯著影響。科大稱，每年均有教員因完成合約、屆退休年齡等各項因素離職，自然流失；2020/21學年離職的全職教學人員數目較去年少。

城大稱，該校是本港「積極聘任世界級教員最成功的大學，遠遠超過大學應有的教學編制」；又稱教員增加數量及比率均是八大中最多。浸大及教大分別表示過往均有教員因不同原因離任。

教資會：聘教員屬自主範圍

教資會回覆稱，八大教職員聘任屬自主範圍，教資會不參與，亦沒有收集教學人員離職原因數據，不評論個別大學聘請教學人員情况。

明報記者