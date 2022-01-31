生意大跌 有酒家年廿九得6張訂枱

稻香一店稱生意跌九成半

「港人不慣下午團年」

尖沙嘴東海薈酒家昨天於下午4時已收舖。東海薈職員表示，第五波疫情開始生意便轉差，今日年廿九只得5至6張訂枱，但只是飲茶而非團年飯，其餘只做散客，酒家今年少三分之一生意，外賣更難做，「不會因為買一個飯、一個菜，來樓上買」。

不少酒店推出新春假期自助餐，記者上周五致電兩間位於市區的五星級酒店，均指2月1日至3日公眾假期仍然可供預約；另有兩間五星級酒店推出新春下午自助餐，成人每位約700至800元，上周五時同樣仍可供預約；有市區酒店中餐廳2月1至3日的午市預約亦未滿。

酒店新春自助餐預約未滿

昨晚7時許旺角亞皆老街及廣東道人流仍多，不少街邊檔賣花等年貨。有揮春檔口每張揮春售10元，檔主陳先生說，疫情下少人逛街影響生意，近5天生意回升，昨日生意有3000多元。

貴海味少問津 料經濟影響

旺角有參茸海味店拉出「清倉大平賣」大字橫額。另一家參茸海味雜貨舖大明行老闆梁先生稱，生意較去年同期跌三成，較多人買冬菇、蠔豉、髮菜等「民生貨」，海參等貴價海味很少人買，料與經濟受疫情影響有關。

稻苗學會主席、金記餐飲集團主席徐汶緯表示，今年新春飲食業市道遜往年，「可能上年都試過新春無堂食，市民有了準備，所以爆第五波疫情後（市道）很靜」。

盆菜4至6人分量較受歡迎

徐指食肆出售盆菜，以往大多數人買10至12人分量，售價約1800至2000元，今年相信因為減少跨家庭聚會及拜年，顧客大多只買4至6人分量的盆菜，售價約1000元，單價大減，盆菜僅幫補到一至兩成收入。

銀杏館行政總裁麥敏媚表示，相信市民已適應無晚市堂食，今年生意額與去年同期相若。她指今年無預計會爆第五波疫情，早已宣傳推出4至6人、6至12人到會餐，現以4至6人較受歡迎，另亦有不少客人買餸包自行「加餸」，最受歡迎是燻雞、荷葉雞、順德釀鯪魚、元蹄等。