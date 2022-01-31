首名政助官拜局長 被指放風追議員薪

現年44歲的徐英偉，持有加拿大渥太華大學經濟、公共政策及公共管理學士，以及曼徹斯特大學工商管理碩士，加入政府前任職銀行界。他2006年入民建聯，開展從政生涯，翌年任青年民建聯副主席。2008年，他獲時任特首曾蔭權委任為民政事務局長政治助理，是特區首批政助，兩屆任期至2017年結束；2015年一度傳他請辭回民建聯任總幹事。

任勞福局沒答最低工資多少

2014年，身為政助的徐英偉於「保普選 反佔中」街站， 以個人身分簽名支持「反佔中」，並在社交網站上載有關照片。他其後接受訪問時稱認為無角色衝突，又指政府是希望盡快落實普選。

2017年林鄭月娥當選特首，徐英偉轉局出任勞福局副局長。履新後，他與局長羅致光見傳媒，數次被問到當時最低工資是多少，他沒有直接回答問題，僅稱日後需跟很多持份者接觸，會有時間證明自己能勝任工作。

7死唐樓大火 其間貼糖水照

2020年4月，林太撤換多名官員，包括時任民政局長、民建聯劉江華。徐英偉重返民政局，獲委任為局長。2020年油麻地廣東道唐樓大火釀7死11傷，其間徐英偉在社交媒體貼出糖水照，惹網民批評。徐之後回應稱，「當我同啲同事一齊落手落腳做緊嘢……Multitasking無衝突。」

區議員須宣誓新安排，徐英偉是監誓人。有政府消息曾「放風」指涉及負面清單行為的區議員將被取消資格（DQ），並被追討區議員上任至DQ薪津，涉款過百萬元；有逾200名時任區議員在宣誓前辭職。被指是「放風者」的徐英偉說，不少辭職區議員均無說明原因，不知他們為何辭職。最終政府裁定49人宣誓無效，而追薪方案並無出現。