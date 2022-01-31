傳徐英偉已請辭 黨友：罪不至死 政府：不評論揣測 劉兆佳稱中央盼大局為重

全國港澳研究會副會長劉兆佳強調，主要官員是由中央政府任免，若徐英偉最終辭職，代表中央盼以大局為重，認為徐下台有利中央和愛國者治港的威信，即使特首林鄭月娥與建制派出現小矛盾，問題亦不大，又相信雙方矛盾對林太連任的行情影響不大。

至少16名官員出席洪為民生日會，包括入境處長區嘉宏等，林鄭月娥早前指對徐英偉尤其失望，要求特首辦主任陳國基和公務員事務局長聶德權調查官員赴宴行為，包括有否使用「安心出行」等。據知警方介入調查，翻查場所閉路電視，記錄各人進出時間；當局亦發現當晚有參與者沒有使用「安心出行」。

知情者：自己辭職較顧及體面

有建制知情者形容，徐自己辭職是比較顧及體面的做法，否則要政府公開調查詳情才懲處，反而更壞。

另有了解林太想法的政界中人說，徐自行離職是最好選擇，對三方面都好，包括中央、林鄭政府、其所屬的民建聯；當局其實選項不多，只有他離職和公開譴責，沒有中間方案如扣薪金等，因沒有例可扣薪。

田北辰指徐欠政治敏感度

反問：執行不力官員不用負責?

建制派圈子對徐面對離職有不同意見，實政圓桌田北辰說，徐英偉今次犯錯屬「政治敏感度不足」，但相信他當時也是履行公務。田北辰認為如果徐因此要辭職，「執行政策不力、監管不力的官員，他們的缺失一樣嚴重，但又完全不用負責？」

外國都有下台例子

葉劉：倘特首攬佢 自己都要孭

葉劉淑儀表示，政治問責官員做錯，外國的例子都是辭職下台，舉例外國有部長因違反防疫規定而要辭職，又說「如果特首要攬佢，佢（特首）都要孭」。其他曾出席宴會的官員是否需同樣處理？葉太稱「個個情節都不同」，不能一概而論。被問到事件處理方式會否影響林鄭月娥連任，她稱連任機會不會因一件事而決定，「中央很英明，相信看她4年多任期好清楚」。

民主黨醫療政策發言人袁海文認為，若徐英偉辭職，只能起「止蝕」作用，今次事件已傷害政府管治威信。他認為，徐英偉作為主要官員應該以身作則，辭職並不足夠，當局應考慮加入其他處分，例如追討涉及的隔離檢疫費用。袁強調，亦要留意入境處長區嘉宏等其他涉事官員的懲罰，才能整體評價政府處理今次風波的表現。他指出，由於民政事務局副局長陳積志亦有參與生日派對，不適合在餘下任期署任局長。

劉兆佳拒評徐英偉應否下台以負上政治責任，但他估計社會因為疫情積累怨氣，港區國安法下有人透過非政治議題發泄對政府的不滿，所以政府今次對徐英偉採取較嚴厲態度，防止政治局勢惡化。徐英偉負責「假新聞法」等多項重要政策，劉相關工作不是取決於徐個人，徐若辭職對政府運作影響不大。

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