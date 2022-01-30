年棄42億膠袋升2.6% 平口袋反跌 環團不解

環團：疫下多下廚 平口袋理應增

環保署發言人稱，塑膠購物袋堆填區棄置量調查反映市民在減用膠袋方面的意識，比首階段收費計劃時（2009至2015年）有所提高，然而政府認為收費計劃仍有改善空間，故委託可持續發展委員會展開公眾參與活動，就改善收費計劃蒐集民意。諮詢期已於去年12月29日完結，委員會考慮蒐集到的意見及分析結果後，將提出建議及向政府交報告。為免影響公眾參與的公正，委員會不會在發表報告前公布蒐集的意見和統計等詳情。

環署：棄置量較徵費前減20%

資料顯示，本港於2015年全面實施膠袋徵費，該年錄得棄置在堆填區的膠袋量，按年顯著減少約四分之一，之後連續3年上升，到2019年下跌近一成。環保署最新數字顯示，2020年棄置在堆填區的膠袋數量反彈，增至41.8億個，升幅約2.6%（見表）。

環保署表示，2020年棄置在堆填區的膠袋數量按年錄得增長，但相比塑膠購物袋收費計劃在2015年全面實施之前，仍減少約20%。

環署不再按零售類別統計

另一方面，環保署於2009年起統計各種棄置在堆填區的膠袋類別，例如超市、麵包店、餐廳和百貨公司等，到了2020年卻未能提供。該署解釋，自2020年起簡化廢物成分分類，塑膠購物袋於堆填區的棄置量調查已把各零售類別作合併處理，即只有2020年棄量41.8億個，約等於29.3萬公噸，按年增加4.7%。

至於在超市普遍使用的平口袋，在現行收費計劃下，基於食物衛生理由而使用膠袋（即用於無包裝或非氣密包裝食品，或冰凍／冷凍食品），可獲豁免收費。環保署估算2020年平口袋棄置量約6.2億個（過去數年平均數），去年及前年分別估計有6.7億及7.3億個。

環團：超市膠袋不印名難溯源

平口袋任取憂增使用量

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，數年前已發現本港不少超市派發膠袋「較鬆手」，例如有顧客向收銀員提出，就會獲免費派發膠袋；有超市轉用白膠袋，沒印上超市名稱，當這些膠袋落入堆填區後，難以辨認來源，影響調查準確度。

另外，該組織近期發現有超市在自助收銀機旁邊擺放平口袋供顧客取用，沒人看管，認為「太順手」會增加取用平口袋數量。他說環保署的數字卻顯示近年棄置平口袋數量下跌，對此感不解。本報向百佳及惠康超市查詢，至截稿前未獲回覆。

朱漢強又說，環保署於2020年統計棄置於堆填區的膠袋數量沒有分類，市民難以監察不同類別的變化，政府亦難以針對棄置量較多的類別對症下藥，希望疫情過後恢復膠袋分類的調查。

明報記者

（城市保育）