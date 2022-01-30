北都鐵路搶生意 田料回本難

運房局長陳帆在2018年高鐵臨近開通時曾稱，預計高鐵營運「十年八載」會有回報，並料高鐵營運50年內財務收益正面。根據運房局2018年提交的立法會文件，預計2021年高鐵每日乘客量有9.5萬，逾76%來自短途客，深圳福田更佔每日客量逾45%。但除了高鐵香港段，未來北部都會區建議興建連接洪水橋至深圳前海的港深西部鐵路，亦會探討將東鐵線延伸至深圳羅湖，並在深圳「一地兩檢」，均可由香港直達深圳。

稱總站放市區難競爭 應發展中距離線

實政圓桌議員田北辰認為，日後連接洪水橋至深圳前海的鐵路建成後，前往深圳南山更快，相信會分攤不少高鐵的短途客流，加上日後東鐵線延伸至深圳羅湖站，接駁深圳地鐵亦較現時方便，認為高鐵長遠應着重發展深圳北站以北的中距離路線例如廣州、湖南和武漢，不應再如現時般主要集中來往深圳的短途路線，否則一定蝕本。田說，當年政府投資興建高鐵時，深圳前海仍未有如此多新項目，又說香港有一半人口居於新界，形容高鐵站設於西九龍是「先天問題」，若當年總站設於錦上路，尚能與新規劃的跨境鐵路保持競爭力，形容高鐵現時是「被後期新項目蠶食」，政府發展新項目「自己搶自己生意」。

民主黨交通政策發言人韓俊賢指出，高鐵香港段唯一優勢就是總站設於市區，但當「北部都會區」成為主要與內地交流的區域，加上深圳前海成為發展核心，憂慮高鐵會被邊緣化。他又質疑，即使香港與內地重新通關，亦未必有如此多旅客選擇乘搭高鐵，認為當局應交代高鐵過去兩年完全停運下的營運開支，以及未來的營運方向，亦建議高鐵來往深圳可減票價以增加競爭力。