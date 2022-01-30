高鐵鋪塵兩年 公帑包底安排續拒言 田北辰料億元計促公開 運房局：敏感資料

明報記者 何瑞芬 陳詠欣

西九龍站原屬黃金地段，據差餉物業估價署公布最新數字，鄰近的尖沙嘴甲級寫字樓去年11月每平方米月租價為629元，以該站約40萬平方米面積計算，該片土地每月租值可達2.5億元。不過，按港府全資擁有的九鐵與港鐵簽訂有關高鐵的《服務經營權補充協議》，港府須動用公帑為高鐵虧蝕「包底」。

按協議停運每年需貼4億 細節未談妥

根據協議，當全年實際乘客量低於預期15%以上，九鐵和港鐵將按七三比分擔風險，由於高鐵自2020年營運一個月後一直停運，零收入及零客量下，料港府最少要補貼2020及21年的虧蝕，惟雙方兩年來未談妥細節，補貼金額仍未揭盅。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，港鐵作為上市公司，因政府行為而需停運高鐵，政府理應賠償港鐵，若按照有關《協議》，停運每年港府或需向港鐵補貼3億至4億元，但他認為有關金額「偏高」。另一方面，高鐵香港段由政府出資興建，從公道起見，政府或可向港鐵賠償停運期間的「燈油火蠟」，預料每年約1億多元，遠較按協議需賠償的數目少。田稱，若從公眾知情權出發，絕對支持政府公開如何補貼港鐵，又認為若高鐵重新通車，政府亦應交代。

運房局上周一回覆本報查詢時，仍拒交代有關財務安排及計算方法，稱屬商業敏感資料不宜公開。該局稱政府會繼續留意兩地疫情，全盤考慮兩地各口岸防控安排後，適當時候恢復高鐵列車服務，但強調目前沒有恢復的時間表。港鐵稱，高鐵團隊在暫停服務期間除維持必須營運工作外，仍一直進行各項保養維修、提升設施及加強人員培訓以維持最佳狀態，並已為受影響商戶提供租金減免及保持溝通。

附近多舖易手丟空 業主擬加租變減租

本報上周四下午於西九站鄰近的文英街一帶商舖及食肆觀察，大部分店舖均落閘。於現址開業約30年的食肆負責人譚先生稱，起初以為高鐵站「近水樓台」可帶旺人流，「現時得個桔」，形容是「美麗的誤會」。他稱2018年高鐵站剛啟用時，業主曾打算加租兩三成，惟當時租約未到期，最終未有加租，對面食肆則被要求加租1萬元，最終退場，但之後疫情爆發，高鐵暫停，對面店舖換人後業主反要減租1萬元。

於2020年7月才進駐文英街的咖啡店負責人李先生則看準該處夠「冷清」，適合咖啡店經營，租金亦相宜，又形容進駐後同一條街不少藥房、食肆易手，亦有不少店舖丟空或沒營業。

區議員倡辦市集 開放車場減違泊

油尖旺區議會副主席朱子洛表示，一直爭取開放部分高鐵站停車場予公眾，惟上月港鐵開放不足一月就因疫情再關閉。他強調區內泊位短缺，附近文匯街停車場已劃予建造女童軍總部，渡華街臨時停車場亦因事延期啟用，違泊問題嚴重，認為開放高鐵站停車場既可減輕泊位壓力亦可補貼虧蝕，建議港鐵若擔心保安問題，可用鐵馬封好通往站內的位置。他又提到高鐵站辦過聖誕市集，建議若疫情許可而短期未能通關，亦可參考有關做法，以免浪費用地。